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صور | المنفي رفقة زياد دغيم و حسين العايب، يلتقي الرئيس الجزائري تبون خلال زيار

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | المنفي رفقة زياد دغيم و حسين العايب، يلتقي الرئيس الجزائري تبون خلال زيارة رسمية يجريها الأول والوفد المرافق له للجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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