صور | المنفي رفقة زياد دغيم و حسين العايب، يلتقي الرئيس الجزائري تبون خلال زيار

صور | المنفي رفقة زياد دغيم و حسين العايب، يلتقي الرئيس الجزائري تبون خلال زيارة رسمية يجريها الأول والوفد المرافق له للجزائر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. #ليبيا #المرصد