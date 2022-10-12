الاتحاد العام لعمال ليبيا يرفض تدخل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية في شؤو

الاتحاد العام لعمال ليبيا يرفض تدخل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية في شؤون النقابات العامة التابعة للمكتب التنفيذي للاتحاد، مؤكدا على شرعية النقابة وأن النقابة العامة للنقل الجوي إحدى مكونات الاتحاد.

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