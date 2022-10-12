بالصور.. رئيس مجلس #المفوضيةئالوطنية_العليا_للانتخابات عماد #السايح، يبحث مع الق

بالصور.. رئيس مجلس #المفوضيةئالوطنية_العليا_للانتخابات عماد #السايح، يبحث مع القائم بالأعمال بالإنابة ومنسق دولة #اليابان الخاص لدي #ليبيا ماساكي أماديرا، آخر مستجدات العملية الانتخابية وفقاً لتطورات المشهد السياسي الليبي محلياً ودولياً.

– اللقاء تناول أيضا تطوير مختلف مراحل العملية الانتخابية ومستويات الدعم الفني والاستشاري الذي يعزز جهوزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

– #أماديرا والوفد المرافق له قام بجولة تفقدية لبعض مرافق ديوان المفوضية للتأكيد علي جهوزية المفوضية للاستحقاق القادم.

– أماديرا أكد دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي وتطلعاته لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار.

– أماديرا ثمن جهود المفوضية للوصول لإنجاز #انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي. #السبق (بيان)







2022-10-12 16:36:17

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