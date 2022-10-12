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صور | منظمة ” عابروا المتوسط ” بالتعاون مع اليونيسيف و بتمويل من سفارة #فرنسا ل

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | منظمة ” عابروا المتوسط ” بالتعاون مع اليونيسيف و بتمويل من سفارة #فرنسا لدى #ليبيا تعلن توزيع مواد تنظيف على 79 أسرة في #مرزق و ذلك استجابة لطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية . #المرصد ( تغريدة )




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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