صور | منظمة ” عابروا المتوسط ” بالتعاون مع اليونيسيف و بتمويل من سفارة #فرنسا ل

صور | منظمة ” عابروا المتوسط ” بالتعاون مع اليونيسيف و بتمويل من سفارة #فرنسا لدى #ليبيا تعلن توزيع مواد تنظيف على 79 أسرة في #مرزق و ذلك استجابة لطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية . #المرصد ( تغريدة )
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ليبيا مباشر
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