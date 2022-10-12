عاجل > النائب العام يحبس ثلاثة سفراء تولوا سفارة #ليبيا في #أوكرانيا مابين 20

عاجل > النائب العام يحبس ثلاثة سفراء تولوا سفارة #ليبيا في #أوكرانيا مابين 2012-2019 بعد مواجهتهم بالأدلة . النائب العام : السفراء الثلاثة ارتكبوا سلوكًا آثما بحق المال العام من مخصصات علاج و دراسة وغيرها . ⚡️الموقوفين ألحقوا الضرر الجسيم بالمال العام و حصلوا مئات آلاف الدولارات لأنفسهم بخلاف القانون . #المرصد ( بيان )