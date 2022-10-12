بالصور|| إغلاق وتشميع عدد كبير من المحلات بميناء #جليانة “#البانكينا” بعد اكتشاف مّخالفات كارثية وفق بيان لوكيل وزارة #الداخلية بحكومة #باشاغا الموازية فرج #اقعيم.
البيان: العمال مُصابون بأمراض جلدية، والبكتيريا والفطريات مُنتشرة بشكل كبير جدًا.
– وجدنا حشرات وروائح كريهة بالإضافة إلى أسماك مُتعفنة وتحضير المأكولات البحرية وإعدادها بجوار مياه الصرف الصحي.
– تم تخزين المأكولات في درجة حرارة عالية بسبب الثلاجات المُتهالكة التي لا تعمل.
– النظافة العامة والشخصية مُنعدمة بالكامل في مشاهد مُزرية تهدد صحة وسلامة المُواطنين.
– يتم التستر على تعفن الأسماك باستخدام كمية كبيرة من التوابل.
– اللجنة المكلفة اكتشفت العديد من التجاوزات والمُخالفات الخطيرة وتم ضبط العاملين وتشميع المحلات بالشمع الأحمر واستدعاء أصحابها للتحقيق. #السبق
2022-10-12 19:54:57
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