#عاجل.. #النائب_العام يأمر بحبس 3 رؤساء لبعثة #ليبيا لدى #أوكرانيا وبعض معاونيهم ممن تولوا المنصب من 2012 حتى 2019 لاستيلائهم على مخصصات الصحة والإيفاد.

النائب العام: حققنا في وقائع الفساد التي تضمَّنتها تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي لرؤساء البعثة الثلاثة

إجراءات التحقيق أظهرت أن هناك سلوكًا مؤثمًا اعترى تصرفاتهم وبعض معاونيهم.

المتهمون تعدوا على مخصصات تقديم الخدمة الطبية؛ والإيفاد للدراسة في أوكرانيا وغيرهما من المخصصات.

المتهمون قاموا بتحديد أوجه التصرف في قيمة المخصصات على غير الوجهة التي قُصد من خلالها تحقيق مصلحة عامة.

وقائع الفساد ترتب عنها الإضرار بمستحقي الخدمة ممن أوجب القانون على البعثة رعايتهم ؛ وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

المتهمون تحصلوا على مئات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي؛ وضوابط صيانة المال العام. #السبق

2022-10-12 19:51:40

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