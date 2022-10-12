أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الجزائري “عبد المج

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” أهمية الانتخابات والقاعدة الدستورية كبداية للوصول إلى الاستقرار بالنسبة للشعب الليبي.

وقال “تبون” إن ليبيا دولة غنية، ومن المفترض أن تكون رفاهية الشعب واضحة للجميع، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتم بدون الرجوع للشعب الليبي في إعطاء الشرعية لمن يحب من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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