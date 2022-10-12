عاجل.. مصادرنا: وفد من الاتحاد الأوروبي وصل صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة #بنغا

#عاجل.. مصادرنا: وفد من الاتحاد الأوروبي وصل صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة #بنغازي.

الوفد عقد اجتماع بمقر مجلس #النواب بحضور بعض من النواب و مؤسسات المجتمع المدني.

الهدف من الزيارة دراسة مدى ارتياح الشارع الى فكرة تقسيم #ليبيا واصدائها لدى الليبيين.

الوفد عرض مساعدة الاتحاد الأوروبي لدعم مشروع التقسيم من قبل الأمم المتحدة.

بعض النواب رحبوا بالفكرة، بينما شدد البعض الاخر على ضرورة التقسيم العادل للثروة.

الوفد توجه الى منطقة #القبة للقاء #عقيلة_صالح.

الوفد سيقوم بعدة اجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية والسياسية بالمنطقة الشرقية لدراسة الرأي العام. #السبق

2022-10-12 22:33:46

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