صور | اندلاع حريق في صهريج خاص بنقل الوقود داخل إحدى المحطات في #كاباو و فرق الإ

صور | اندلاع حريق في صهريج خاص بنقل الوقود داخل إحدى المحطات في #كاباو و فرق الإطفاء تتمكن من السيطرة على الحريق ولا أنباء عن اي إصابات بشرية. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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