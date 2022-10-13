صور | اندلاع حريق في صهريج خاص بنقل الوقود داخل إحدى المحطات في #كاباو و فرق الإ

صور | اندلاع حريق في صهريج خاص بنقل الوقود داخل إحدى المحطات في #كاباو و فرق الإطفاء تتمكن من السيطرة على الحريق ولا أنباء عن اي إصابات بشرية. #ليبيا #المرصد