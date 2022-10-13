عاجل

صور | اندلاع حريق في صهريج خاص بنقل الوقود داخل إحدى المحطات في #كاباو و فرق الإ

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | اندلاع حريق في صهريج خاص بنقل الوقود داخل إحدى المحطات في #كاباو و فرق الإطفاء تتمكن من السيطرة على الحريق ولا أنباء عن اي إصابات بشرية. #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك