بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريس

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، تأثير الأوضاع المالية العالمية على بلدان منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، وكيفية معايرة سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية وتنسيقها لمعالجة التحديات، وسبل زيادة فاعلية الدعم الفني الذي يقدمه صندوق النقد الدولي في مجال السياسات ونظم الرقابة.

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