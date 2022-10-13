عضو #ملتقى_الحوار_السياسي، أحمد الشركسي: – ستحدث ارتدادات عكسية لخطوة توقيع الا

عضو #ملتقى_الحوار_السياسي، أحمد الشركسي:
– ستحدث ارتدادات عكسية لخطوة توقيع الاتفاقية، قد تصل حد اقتلاع الوجود التركي من الأراضي الليبية.
– المناطق المستهدفة بالمذكرة للتنقيب والإنتاج تقع في #الشرق، مما قد ينبئ باندلاع مواجهة مسلحة إذا ما باشر الأتراك أي خطوة لتفعيل #المذكرة.
– إذا انضمت أطراف دولية متضررة من تلك المذكرة لهذا الصراع گ #اليونان، وتضامن معها #الاتحاد_الأوروبي، فهذا سيشجع قطاعات ليبية واسعة على محاولة طرد #القوات_التركية من الأراضي الليبية.
– الجميع يعلم أن #أنقرة تحاول الآن توظيف البلاد في صراعاتها الخاصة، ووضعها بفوهة #صراع_إقليمي ودولي قد يبدد مقدراتها ويمتد لأراضيها.
#ليبيا_24
2022-10-13 12:59:59
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