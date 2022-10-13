نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الخميس (13/10/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا.

• الريح متغير الاتجاه الى براني هذا اليوم علي ساحل زواره وطرابلس بينما يكون شرقي الى شلوق على الساحل الممتد من مصراته الى سرت يتحول تدريجيا الى شرش يوم الغد على كامل الساحل ســـرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر بسبب الرطوبة العالية.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا.

• الريح متغير الاتجاه الى شرش بشكل عام يتحول يوم الغد الى شلوق على ساحل الخليج وبنغازي ويكون براني الى شرقي على ساحل شحات سرعته ما بين

(05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.