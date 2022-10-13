صور | الناظوري و الحداد يشاركان في المعرض الدولي للطيران والدفاع الجوي في #تونس بدعوة من رئيس أركان جيش الطيران التونسي لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين و بحضور رؤساء أركان جيوش الطيران من عدة دول. #ليبيا #المرصد ( بيان )
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ليبيا مباشر
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