صور | الناظوري و الحداد يشاركان في المعرض الدولي للطيران والدفاع الجوي في #تونس بدعوة من رئيس أركان جيش الطيران التونسي لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين و بحضور رؤساء أركان جيوش الطيران من عدة دول. #ليبيا #المرصد ( بيان )