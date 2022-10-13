صحيفة #الشرق_الأوسط السعودية: #تركيا تتحرك لبدء التنقيب عن النفط والغاز قبالة سو

صحيفة #الشرق_الأوسط السعودية: #تركيا تتحرك لبدء التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل #ليبيا.

– المباحثات ستنطلق قريبًا بين المؤسسة #الوطنية_للنفط في ليبيا ونظيرتها التركية لبحث التعاون في تنفيذ مذكرة التفاهم الأخيرة.

– تركيا استأنفت إرسال رواتب المرتزقة السوريين في ليبيا بعد توقف استمر 7 أشهر، بالتزامن مع منعها لعملية #إيريني من تفتيش سفنها المتجهة لليبيا.

– الوطنية للنفط ونظيرتها التركية ستعملان على إقامة مشروعات مشتركة، وشراكات في مجال البحث والاستكشاف، بالاعتماد على سفن الأبحاث الزلزالية وسفن الحفر التركية.

– الوطنية للنفط ونظيرتها التركية ستتعاونان أيضًا وفق المذكرة، في مشروعات برية للتنقيب عن النفط والغاز داخل الأراضي الليبية.

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2022-10-13 14:25:55

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