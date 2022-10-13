رئيس اللجنة #الوطنية_لحقوق_الإنسان في #ليبيا أحمد #حمزة: لا يمكن القُبول بالدعوا

رئيس اللجنة #الوطنية_لحقوق_الإنسان في #ليبيا أحمد #حمزة: لا يمكن القُبول بالدعوات الداعية إلى عودة العمل بدستور المملكة.

ــ التسلط على إرادة الشعب الليبي بهذا الشكل المستفز، أمر غير مقبول وغير منطقي.

ــ العودة إلى الوراء أمر غير مقبول شكلاً وموضوعًا، ومن حق الشعب الليبي أن يُقيم نظام سياسي ديمقراطي ودستوري أساسه دولة القانون والمؤسسات.

ــ يجب المضي قُدمًا في الاستفتاء على مسودة مشروع #الدستور التي تم إنجازها مع إدخال التعديلات والملاحظات المطلوبة عليها. #السبق

2022-10-13 14:23:03

1665670983