صور | إدارة الأهلي #طرابلس تُكرم باشاآغا و نائبه القطراني لتكفلهم بمصاريف الفري

صور | إدارة الأهلي #طرابلس تُكرم باشاآغا و نائبه القطراني لتكفلهم بمصاريف الفريق من سفر وإقامة وغيرها عقب وصول بعثة الفريق يوم أمس إلى #بنغازي لمواجهة المريخ السوداني السبت بملعب شهداء بنينا ضمن إياب أبطال أفريقيا. (إعلام الحكومة) #ليبيا #المرصد