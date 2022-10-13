صور | إدارة الأهلي #طرابلس تُكرم باشاآغا و نائبه القطراني لتكفلهم بمصاريف الفري

صور | إدارة الأهلي #طرابلس تُكرم باشاآغا و نائبه القطراني لتكفلهم بمصاريف الفريق من سفر وإقامة وغيرها عقب وصول بعثة الفريق يوم أمس إلى #بنغازي لمواجهة المريخ السوداني السبت بملعب شهداء بنينا ضمن إياب أبطال أفريقيا. (إعلام الحكومة) #ليبيا #المرصد
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