عاجل > النائب العام يصدر مذكرة ضبط بحق سفير #ليبيا في جنوب أفريقيا و سلفه و ي

عاجل > النائب العام يصدر مذكرة ضبط بحق سفير #ليبيا في جنوب أفريقيا و سلفه و يحبس المراقب المالي للسفارة . ⚡️المتهمين عمدوا و تآمروا مع آخرين لاختلاس عشرات آلاف الدولارات لانفسهم و لغيرهم . ⚡️حبس المراقب بعد استجوابه بالأدلة و المضي في اجراءات ضبط و جلب البقية . #المرصد ( بيان )
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ليبيا مباشر
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