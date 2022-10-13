عاجل > النائب العام يصدر مذكرة ضبط بحق سفير #ليبيا في جنوب أفريقيا و سلفه و ي

عاجل > النائب العام يصدر مذكرة ضبط بحق سفير #ليبيا في جنوب أفريقيا و سلفه و يحبس المراقب المالي للسفارة . ⚡️المتهمين عمدوا و تآمروا مع آخرين لاختلاس عشرات آلاف الدولارات لانفسهم و لغيرهم . ⚡️حبس المراقب بعد استجوابه بالأدلة و المضي في اجراءات ضبط و جلب البقية . #المرصد ( بيان )