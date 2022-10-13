ناقش وزير المالية بحكومة خالد المبروك اليوم الخميس، مع وزير المالية بجمهورية الس

ناقش وزير المالية بحكومة خالد المبروك اليوم الخميس، مع وزير المالية بجمهورية السيشل السنوية، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، موضوع القرض الممنوح لجمهورية السيشل خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي , وتم الاتفاق بأن تقوم جمهورية السيشل بسداد رصيد القرض البالغ 4.5 مليون دولار امريكي خلال اجل أقصاه سنة من تاريخ توقيع اتفاق التسوية الذي تقرر توقيعه قبل نهاية الشهر الجاري.

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