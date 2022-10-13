عاجل

ناقش وزير المالية بحكومة خالد المبروك اليوم الخميس، مع وزير المالية بجمهورية الس

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ناقش وزير المالية بحكومة خالد المبروك اليوم الخميس، مع وزير المالية بجمهورية السيشل السنوية، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، موضوع القرض الممنوح لجمهورية السيشل خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي , وتم الاتفاق بأن تقوم جمهورية السيشل بسداد رصيد القرض البالغ 4.5 مليون دولار امريكي خلال اجل أقصاه سنة من تاريخ توقيع اتفاق التسوية الذي تقرر توقيعه قبل نهاية الشهر الجاري.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك