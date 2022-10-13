وقعت الشركة القابضة للاتصالات، مع شركة سيسكو الأمريكية؛ مذكرة تفهم حول تنفيذ مشر

وقعت الشركة القابضة للاتصالات، مع شركة سيسكو الأمريكية؛ مذكرة تفهم حول تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بين الطرفين، وذكر المكتب الإعلامي للشركة القابضة بأن بنود المذكرة تضمنت تحديد عدد من المشروعات لتحقيق رؤية 2025 للشركة القابضة، وتسعى من خلالها إلى الوصول لأعلى التقنيات التي تسهمُ في تنمية قطاع الاتصالات في السوق الليبية.

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