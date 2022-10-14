نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الجمعة (2022/10/14 )

التحذير: ريح شرش نشط على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق تصل سرعته إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من مساء اليوم.

• الريح شرش ســـرعته ما بين (10-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.50-2.25) متر.

• البحر قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة يوم الغد على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.

الريح يكون باش نهار اليوم يتحول تدريجيا الى شرش سرعته ما بين (10-20) عقدة تصل إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.50) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.