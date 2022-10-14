بحث وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة محمد الحويج، مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا آلية استئناف عمل الشركات اليابانية بدولة ليبيا. وشدد الحويج خلال اللقاء، على أهمية مباشرة عمل السفارة اليابانية من مقرها في طرابلس وتشجيع الشركات اليابانية للعمل في ليبيا، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد تقدم التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمر الأجنبي.

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