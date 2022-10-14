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صور | عثمان إيتاج قائد القوات التركية في المنطقة الغربية يتفقد مقر ” قوة مكافح

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عثمان إيتاج قائد القوات التركية في المنطقة الغربية يتفقد مقر ” قوة مكافحة الارهاب ” و ” الكتيبة 307 ” في #مصراتة . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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