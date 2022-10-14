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صور | عبد الشفيع الجويفي وزير الرياضة بحكومة الدبيبة يفتتح مشروع ملعب عين زارة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عبد الشفيع الجويفي وزير الرياضة بحكومة الدبيبة يفتتح مشروع ملعب عين زارة أحد مشروعات الوزارة ضمن برنامج ” عودة الحياة ” . #ليبيا #المرصد





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ليبيا مباشر

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