صور | عبد الشفيع الجويفي وزير الرياضة بحكومة الدبيبة يفتتح مشروع ملعب عين زارة أحد مشروعات الوزارة ضمن برنامج ” عودة الحياة ” . #ليبيا #المرصد
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