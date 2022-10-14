المتحدث السابق باسم #مجلس_الدولة السنوسي إسماعيل الشريف : – ما يحصل حاليًا من م

المتحدث السابق باسم #مجلس_الدولة السنوسي إسماعيل الشريف :

– ما يحصل حاليًا من مناكفات سياسية في الإعلام بين #حكومة_الدبيبة والحكومة المصرية، هو دليل جديد على فشل مسار #جنيف.

– مسار جنيف لم ينجز أي شيء ملموس، يمكن الدفاع به عن جدوى استمرار حكومة الدبيبة في قيادة المرحلة الانتقالية الأصعب في تاريخ البلاد.

– موقف #مصر تطور إيجابي إزاء #الأزمة_الليبية منذ مشاركتها في #مؤتمر_برلين الأول في يناير من العام 2020 واستضافة المحادثات العسكرية وكذلك الدستورية.

– لا يمكن تصور تقدم العملية السياسية الليبية إلا بوجود توافق “مصري – تركي” حول التعامل مع الأزمة الليبية.

#ليبيا_24

2022-10-14 14:01:59

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