وكالة #سبوتنيك الروسية: مشاورات سياسية بين أعضاء من مجلسي #النواب و #الدولة، لتش

وكالة #سبوتنيك الروسية: مشاورات سياسية بين أعضاء من مجلسي #النواب و #الدولة، لتشكيل حكومة ثالثة.

ــ المشاورات التي تجري بصفة ليست رسمية، هدفها الخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

ــ من بين الخيارات المطروحة في المشاورات، تشكيل حكومة ثالثة للخروج من المأزق الحالي.

ــ طرح تشكيل حكومة ثالثة يمكن أن تقبل به جميع الأطراف في ظل انسداد المشهد.

ــ المقترح لم يُعرض على مجلس النواب بشكل رسمي حتى الآن، لكن فشل حكومة باشاغا في دخول #طرابلس، قد يُحتم على البرلمان التوافق حول المقترح الجديد، نظرًا لعدم قدرة باشاغا على استلام مهامه في العاصمة #طرابلس. #السبق

2022-10-14 14:59:41

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