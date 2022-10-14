عضو مجلس #النواب عائشة #الطبلقي: المسؤولون الأوروبيون أبلغونا أنه إذا كان الليبي

عضو مجلس #النواب عائشة #الطبلقي: المسؤولون الأوروبيون أبلغونا أنه إذا كان الليبيون يرغبون في تطبيق الفيدرالية فإن الاتحاد الأوروبي سيدعمهم.

– طرحنا ملف النظام الفيدرالي في #ليبيا حين التقينا مستشار الاتحاد الأوروبي ومستشارة السياسة والمعلومات.

– #عقيلة في زيارة إلى #مصر اليوم وسيلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا ومساعدة وزير الخارجية.

– عقيلة والمسؤولين الأمريكيين سيناقشون الأزمة الحاصلة حول الاتفاقية التركية البحرية التي وقعها #الدبيبة.

– قد نستدعي #باشاغا للمساءلة في جلسة المجلس المقبلة.

– هناك توجه من عقيلة لتمكين حكومة باشاغا من بسط نفوذها على كامل التراب الليبي.

– سيكون هناك لقاء آخر قريبًا لأعضاء النواب و #الدولة عن إقليم #برقة سيُعقد في #بنغازي. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-14 15:47:21

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