الصادق #الغرياني: #فبراير ليست صكًا على بياض، فمُفسدها يُحاكم، ومن أصلح ولو كان من النظام السابق يُقبل.

ــ #حفتر التحق بفبراير، ولكنه تحول وانقلب عليها، ومن بين أهل فبراير من كانوا لا يملكون قوت يومهم، يعيشون حاليًا في بذخ.

ــ من يأكل السحت والحرام لا يمكن السكوت عنه، ولو علمنا توبة أحد ممن كانوا في عهد القذافي، فيمكن منحه المنصب الذي يليق به.

ــ على الحكومة تفعيل قانون #الحرس_الوطني، ليتصدى لكل من يحاول غلق النفط.

ــ يجب أن تُسمي الحكومة شخصية قوية أمينة، لرئاسة الحرس الوطني، ويؤمن بقضية بلده، ولا يخاف من السفير الأمريكي.

ــ الآن كل من يريد غلق النفط أو تهريبه، يفعل ما يريد، والحكومة عاجزة عن مواجهته، لأنه ليس لديها أجهزة عسكرية تتبع الدولة تبعية حقيقية.

ــ الحرس الوطني، لو كان تأسس منذ أيام المؤتمر الوطني، لكانت الكتائب انضمت إليه شيئًا فشيئًا. #السبق (لقاء تليفزيوني)

2022-10-14 15:24:08

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