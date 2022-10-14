قال المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي، عقب وصوله إلى العاصمة طرابل

قال المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي، عقب وصوله إلى العاصمة طرابلس، لتولي الإشراف رسميا على عمل البعثة الأممية، إنه سيتواصل خلال الأيام المقبلة، أولاً وقبل كل شيء، مع جميع الأطراف الليبية في عموم البلاد بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم.

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