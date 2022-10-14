عاجل > عبدالله باتيلي المبعوث الاممي الجديد : وصلت إلى #طرابلس للشروع بمهامي بصف

عاجل > عبدالله باتيلي المبعوث الاممي الجديد : وصلت إلى #طرابلس للشروع بمهامي بصفتي الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في ليبيا.

⚡️سأتولى قيادة المساعي الأممية للقيام بجهود الوساطة من اجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام.

⚡️ سأتواصل مع جميع الاطراف الليبية في عموم البلاد بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب للاستماع الى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والامنية والاقتصادية.

⚡️ الأولية هي تحديد مسار توافقي يفضي الى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات ومصداقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد الى إطار ستوري متين. (بيان) #المرصد