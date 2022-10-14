رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق، المقيم في أمريكا منذ عام 2014م، عبدالمنعم #اليسير: #تركيا ستوظف عملائها بالداخل الليبي بالضغط باتجاه إجراء انتخابات تشريعية فقط.

ــ تركيا تريد تمكين تيار الإسلام السياسي الموالي لها وللدبيبة من السيطرة على نتائجها.

ــ توقيع مذكرات التفاهم التركية الليبية يعزز من وضعية تركيا بوصفها اللاعب الرئيسي المتحكم بالمشهد الليبي.

ــ تركيا باتت تملك القرار بوصول وسيطرة أي حكومة على العاصمة #طرابلس.

ــ قيام أغلب القوى السياسية بطرق أبواب أنقرة أسهم في تعميق هذا الواقع.

ــ #أنقرة ستعمل للإبقاء على هذا الوضع الراهن لمضاعفة مكاسبها عبر تقوية الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة #الدبيبة.

ــ نتخوف من لجوء #أنقرة للسيناريو الأسوأ وهو الإطاحة بالبرلمان عبر الطعن بشرعيته أمام الدائرة الدستورية.

ــ إعادة المؤتمر الوطني سيمكن تركيا من إقرار أي مذكرات تفاهم بين البلدين.

ــ انشغال الروس بأوكرانيا واكتفاء الولايات المتحدة بمقعد المتفرج قد يسهم فعلياً بعدم عرقلة مثل هذه المخططات. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-14 15:20:18

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