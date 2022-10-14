المتحدث السابق باسم #مجلس_الدولة السنوسي إسماعيل الشريف: ما يحصل حاليًا من مناكف

المتحدث السابق باسم #مجلس_الدولة السنوسي إسماعيل الشريف: ما يحصل حاليًا من مناكفات سياسية في الإعلام بين حكومة #الدبيبة والحكومة المصرية، هو دليل جديد على فشل مسار #جنيف.

– مسار جنيف لم ينجز أي شيء ملموس، يمكن الدفاع به عن جدوى استمرار حكومة الدبيبة في قيادة المرحلة الانتقالية الأصعب في تاريخ البلاد.

– موقف #مصر تطور إيجابي إزاء الأزمة الليبية منذ مشاركتها في مؤتمر #برلين الأول في يناير من العام 2020 واستضافة المحادثات العسكرية وكذلك الدستورية.

– لا يمكن تصور تقدم العملية السياسية الليبية إلا بوجود توافق “مصري – تركي” حول التعامل مع الأزمة الليبية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-14 20:16:15

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