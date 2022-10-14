المشهد ذاته بدأ يتكرر في كل مرة، تارة في الشرق وحادثة “المجاري الشهيرة”، وبعدها في الجنوب ونكبة بنت بيه المأساوية، واليوم تعود القصة ذاتها في كاباو بالمنطقة الغربية، فلماذا لم تستفد الجهات المسؤولة من الدرس كل مرة؟

(تصوير: عارف مخلوف)

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