بالصور.. قبيل وصوله إلى #طرابلس.. المبعوث الأممي الجديد إلى #ليبيا عبدالله #باثي

بالصور.. قبيل وصوله إلى #طرابلس.. المبعوث الأممي الجديد إلى #ليبيا عبدالله #باثيلي يلتقي عثمان #الجرندي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج.

– اللقاء تناول الجهود الأمميّة للمساعدة على دفع مسار التسوية السياسيّة في ليبيا والدور الهام لدول الجوار الليبي في دعم هذه الجهود، بما يمكّن ليبيا من استعادة أمنها واستقرارها.

– الجرندي أثنى على اختيار “باثيلي” لشغل هذه الخطّة من منطلق تجربته الواسعة في العلاقات الدوليّة وفي إدارة الأزمات، وخبرته في التعاطي مع الملف الليبي على الصعيد الأممي.

– الجرندي جدد له تمنياته بالنجاح في قيادة جهود الوساطة الأمميّة في ليبيا، وأكد له استعداد تونس التّام لتقديم كافة أشكال الدعم له وللبعثة الأمميّة في ليبيا.

– الجرندي أكد حرص تونس، بتعليمات مباشرة من الرئيس قيس سعيد، على دعم المساعي الرامية إلى استكمال المسار السياسي لليبيا والتّوصل إلى حلّ سياسي ليبي-ليبي، بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي المشروعة للأمن والسلام والتنمية، ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها الترابية.

– الجرندي تطرّق في هذا الإطار إلى استعداد تونس لمواصلة توفير كلّ التسهيلات لفائدة الليبيين والأجهزة الأمميّة المعنيّة من أجل تعزيز الحوار والتوافق وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، على غرار احتضانها لملتقى الحوار السياسي الليبي في كنف الحياد التّام.

– الجرندي أشار إلى استعداد تونس للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل جمع الليبيين وممثلي دول الجوار والأطراف الدولية الفاعلة للمساعدة على تهيئة الظروف الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تواجهها العمليّة السياسيّة ودعم التقدم نحو الحل الشامل الذي يرتضيه الليبيّون.

– باثيلي أعرب عن امتنانه لتونس لما تقدّمه من مساندة متواصلة لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

– باثيلي أشار إلى أن تونس تشكّل محطته الأولى في إطار اضطلاعه بمهامه الأمميّة، اقتناعا منه بمدى أهميّة دورها في دفع جهود التسوية اللّيبية وتقديرا لمواقفها البناءة والمتّزنة إزاء تطورات الوضع في ليبيا.

– باثيلي أكّد حرصه على بذل قصارى الجهد وتكثيف المساعي من أجل المساعدة على عودة الاستقرار إلى ليبيا، بما يعيد للمنطقة توازنها ويدعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين. #السبق (بيان للخارجية التونسية)







2022-10-14 22:02:58

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