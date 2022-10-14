عضو مجلس #النواب وملتقى الحوار السياسي عائشة #شلابي: تصريحات المبعوث الأممي الجد

عضو مجلس #النواب وملتقى الحوار السياسي عائشة #شلابي: تصريحات المبعوث الأممي الجديد عبدالله #باثيلي والمراحل والخطوات هي ذاتها التي تحدث عنها من سبقوه.

ـ سيبدأ المبعوث من البداية مع تكرار ذات الأهداف التي تحتاج لآليات حقيقية وإرادة شعبية لتحقيقها.

ـ على المبعوث الجديد دعم مبادرة وطنية للخروج من هذا الانسداد وكف التدخل الخارجي.

ـ البعثة الأممية تأتي دائما بأنصاف الحلول، ولنا في تجربة المبعوثين السابقين غسان #سلامة و #وليامز، خير دليل.

ـ بدأنا بخارطة طريق كان يجب أن تقودنا إلى #الانتخابات، ولكن دور المبعوث الأممي توقف كالعادة ورحل ليأتي غيره ليعود بنا إلى نقطة البداية.

ـ الحل في نظري لن يكون إلا ليبياً ليبياً، وهذا يحتاج إلى كثير من التضحيات والتنازلات حتى لا تتحول #ليبيا إلى عراق جديد. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-14 23:13:52

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