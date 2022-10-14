الأمين العام لـ #الأمم_المتحدة “أنطونيو #غوتيريش” :

– مسألة #الشرعية في #ليبيا يصعب التغلب عليها في الوقت الحالي.

– خارجية #ألمانيا تفكر جديا في إحياء #مؤتمر_برلين، لكونه الأداة الدولية الأكثر فائدة لتجنب السيناريو الأسواء في ليبيا والوصول إلى حل ممكن للأزمة .

– يجب التوصل سريعا لاتفاق بين #مجلس_النواب و #مجلس_الدولة؛ للسماح بإجراء التغييرات القانونية اللازمة لإجراء #الانتخابات.

– يجب إنهاء تجدد #الاشتباكات المسلحة كالتي حدثت مؤخرا في #طرابلس.

– من الصعب معرفة التحدي الأكبر الذي سيواجهه #المبعوث_الأممي الجديد “عبد الله #باتيلي” في مهمته في ليبيا.

-يجب استمرار اتفاق #وقف_إطلاق_النار والمحافظة على الاستقرار، للحفاظ على #السلام بين #الشرق و #الغرب.

#ليبيا_24

2022-10-15 01:17:47

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