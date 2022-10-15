عضو #مجلس_النواب، سعيد #امغيب:

– لم يفوت #الأتراك فرصة تمكنهم من تعميق #الخلاف_الليبي الداخلي إلا اقتنصوها .

– لم يتركوا لحظة ضعف أو خوف لحاكم من حكام #طرابلس إلا استخدموها في دعم وجودهم وإحكام سيطرتهم على كل أرض تواجدوا فيها بحجة الدفاع عنهم.

– الآن #الأتراك يضغطون على المنبطح “#الدبيبة” لتحقيق أكبر المكاسب.

– في ذات الوقت #الأمريكان يضغطون على #تركيا من أجل أن تستمر في لعب دور التابع الذليل المطيع المنفذ لسياساتهم في المنطقة.

– النتيجة أن #الدبيبة باع البلاد وكل ثرواتها للأتراك من أجل أن يبقى في السلطة ولو على أطلال الوطن .

– الأتراك بعد أن تحصلوا على ما يريدون يعملون الآن على استفزاز أسيادهم الأمريكان مستغلين ظروف #الحرب_الروسية_الأوكرانية في محاولة فاشلة للتخلص من هيمنتهم وتبعيتهم.

– #الولايات_المتحدة_الأمريكية قد تتخلى عن #تركيا في أي وقت اذا تحقق ما تريد بدون الحاجة للأاتراك .

#ليبيا_24

2022-10-15 01:42:01

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