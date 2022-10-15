النائب الأول لرئيس #مجلس_النواب “فوزي #النويري ” على هامش الجمعية العامة (145) ل #الاتحاد_البرلماني_الدولي:

– هناك إشكالية في المواقف الأفريقية داخل الإتحاد البرلماني الدولي تجاه قضايا القارة الأمر الذي اثر سلباً على حل تلك المشاكل.

– يمكن التغلب على هذه الصعوبات والمشاكل من خلال توحيد اراء ومقترحات #المجموعة_الأفريقية بالتنسيق والتخطيط الجيد والنشط لتوحيد الصفوف.

– هناك عدد من #القضايا_الأفريقية التي يجب طرحها في #المحافل_الدولية وإيجاد حلول لها مثل #الهجرة و #الفقر و #الإرهاب وغيرها من القضايا التي تؤرق القارة وتستدعى تضامن أفريقي.

#ليبيا_24

2022-10-15 02:41:03

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