عضو مجلس #النواب سعيد #امغيب: لم يفوت الأتراك فرصة تمكنهم من تعميق الخلاف. الليب

عضو مجلس #النواب سعيد #امغيب: لم يفوت الأتراك فرصة تمكنهم من تعميق الخلاف. الليبي الداخلي إلا اقتنصوها.

– لم يتركوا لحظة ضعف أو خوف لحاكم من حكام #طرابلس إلا استخدموها في دعم وجودهم وإحكام سيطرتهم على كل أرض تواجدوا فيها بحجة الدفاع عنهم.

– الآن الأتراك يضغطون على المنبطح “#الدبيبة” لتحقيق أكبر المكاسب.

– في ذات الوقت الأمريكان يضغطون على #تركيا من أجل أن تستمر في لعب دور التابع الذليل المطيع المنفذ لسياساتهم في المنطقة.

– النتيجة أن الدبيبة باع البلاد وكل ثرواتها للأتراك من أجل أن يبقى في السلطة ولو على أطلال الوطن.

– الأتراك بعد أن تحصلوا على ما يريدون يعملون الآن على استفزاز أسيادهم الأمريكان مستغلين ظروف #الحرب_الروسية_الأوكرانية في محاولة فاشلة للتخلص من هيمنتهم وتبعيتهم.

– #الولايات_المتحدة_الأمريكية قد تتخلى عن تركيا في أي وقت إذا تحقق ما تريد بدون الحاجة للأتراك. #السبق

2022-10-15 01:51:40

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