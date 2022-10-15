صور | فتح الله الزني وزير الشباب بحكومة الدبيية يمنح ” عبدالرحمن البيدجا ” درع ا

صور | فتح الله الزني وزير الشباب بحكومة الدبيية يمنح ” عبدالرحمن البيدجا ” درع الوزارة و شهادة تقدير و باقة ورد تكريما لجهوده في إقامة اللقاء الوطني لقادة المرشدات بالحركة الكشفية في مقر الاكاديمية البحرية. #ليبيا #المرصد
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