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صور | فتح الله الزني وزير الشباب بحكومة الدبيية يمنح ” عبدالرحمن البيدجا ” درع ا

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | فتح الله الزني وزير الشباب بحكومة الدبيية يمنح ” عبدالرحمن البيدجا ” درع الوزارة و شهادة تقدير و باقة ورد تكريما لجهوده في إقامة اللقاء الوطني لقادة المرشدات بالحركة الكشفية في مقر الاكاديمية البحرية. #ليبيا #المرصد





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ليبيا مباشر

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