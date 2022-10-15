بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” مع الأمين العام للأمم المتحدة “أنطو

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” مع الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” ومدير عام صندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” تجارب الدول للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وآفاق الاقتصاد العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين وتسارع ارتفاع معدلات التضخم.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الجمعة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية IMFC، الذي عقد بمقر صندوق النقد الدولي بواشنطن بحضور محافظي البنوك المركزية وممثلي المؤسسات الدولية.

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