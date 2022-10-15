خبر | المصرف المركزي: الصديق الكبير يناقش في #واشنطن مع انطونيو غوتيريش الأمين ا

خبر | المصرف المركزي: الصديق الكبير يناقش في #واشنطن مع انطونيو غوتيريش الأمين العام للامم المتحدة و كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي و بحضور محافظي البنوك المركزية تداعيات الأزمة المالية العالمية في ظل تسارع إرتفاع معدلات التضخم ودور البنوك المركزية في التخفيف من حدة الأزمة، خلال مشاركته في إجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية و المالية. (المكتب الاعلامي) #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
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