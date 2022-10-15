مدير مكتب الإعلام بمراقبة تعليم #بنغازي وسام العشيبي: إلى الآن لم يتوفر لدينا #ا

مدير مكتب الإعلام بمراقبة تعليم #بنغازي وسام العشيبي: إلى الآن لم يتوفر لدينا #الكتاب_المدرسي بالكامل، وما وصلنا 5% إلى 10% فقط.

-نتوقع توزيع الكتب مع مطلع الأسبوع القادم في حال وصلتنا من المخازن الرئيسية من مدينة #طرابلس.

– الكتب الجديدة لم تصلنا بعد، والتي وصلتنا من طبعات العام الماضي.

-كل المؤسسات التعليمية مستعدة بالتحضيرات البسيطة.

-لدينا مشكلة كبيرة وقديمة وهي عدم وجود شركات نظافة داخل المؤسسات التعليمية بالمدينة.

-لا توجد ميزانيات لمراقبة التعليم للتعاقد مع شركات نظافة أو تموين.

– أعضاء هيئة التدريس يقومون بتنظيف المؤسسات التعليمية بمجهودات ذاتية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-15 13:51:03

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