مدير مكتب الإعلام بمراقبة تعليم #بنغازي وسام العشيبي: إلى الآن لم يتوفر لدينا #ا

مدير مكتب الإعلام بمراقبة تعليم #بنغازي وسام العشيبي: إلى الآن لم يتوفر لدينا #الكتاب_المدرسي بالكامل، وما وصلنا 5% إلى 10% فقط.
-نتوقع توزيع الكتب مع مطلع الأسبوع القادم في حال وصلتنا من المخازن الرئيسية من مدينة #طرابلس.
– الكتب الجديدة لم تصلنا بعد، والتي وصلتنا من طبعات العام الماضي.
-كل المؤسسات التعليمية مستعدة بالتحضيرات البسيطة.
-لدينا مشكلة كبيرة وقديمة وهي عدم وجود شركات نظافة داخل المؤسسات التعليمية بالمدينة.
-لا توجد ميزانيات لمراقبة التعليم للتعاقد مع شركات نظافة أو تموين.
– أعضاء هيئة التدريس يقومون بتنظيف المؤسسات التعليمية بمجهودات ذاتية. #السبق (تصريحات صحفية)
2022-10-15 13:51:03
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