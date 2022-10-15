جدد وزير الخارجية التونسي “عثمان الجرندي” استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم للبعثة الأمميّة في ليبيا واستكمال المسار السياسي والتّوصل إلى حلّ سياسي ليبي-ليبي، بما يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها الترابية.

جاء ذلك خلال لقاء “الجرندي” مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي” قبل توجهه إلى طرابلس؛ لبحث الجهود الأمميّة للمساعدة على دفع مسار التسوية السياسيّة ودور دول الجوار في دعم هذه الجهود.

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