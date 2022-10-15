عاجل

#عاجل.. مصادر صحفية: صفحات مهتمة بالشأن الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي، يدير

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#عاجل.. مصادر صحفية: صفحات مهتمة بالشأن الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي، يديرها مجموعة من اليهود المقيمين في #إسرائيل.

ــ هذه الصفحات تنتهج نشر الأخبار والمعلومات التاريخية عن #ليبيا.

ــ الصفحات هي “الجيل الجديد new generation, ووجبات تاريخية”.

ــ الصفحات غيرت من سياستها المحايدة في سرد التاريخ، وبدأت تنتهج سياسة مدح النظام الملكي، ومهاجمة النظام السابق.

ــ سياسة الصفحات تغيرت منذ اجتماع #تونس العاصمة الذي جمع ولي عهد الملك السابق محمد الحسن الرضا، واليهودي الليبي رفائيل #لوزون.

ــ الاجتماع الذي عُقد في شهر سبتمبر الماضي، حضره وزير خارجية حكومة علي #زيدان، ومحمد عبدالعزيز الزنتاني. #السبق

2022-10-15 15:30:39

1665847839

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك