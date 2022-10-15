عاجل.. مصادر صحفية: صفحات مهتمة بالشأن الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي، يدير

#عاجل.. مصادر صحفية: صفحات مهتمة بالشأن الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي، يديرها مجموعة من اليهود المقيمين في #إسرائيل.

ــ هذه الصفحات تنتهج نشر الأخبار والمعلومات التاريخية عن #ليبيا.

ــ الصفحات هي “الجيل الجديد new generation, ووجبات تاريخية”.

ــ الصفحات غيرت من سياستها المحايدة في سرد التاريخ، وبدأت تنتهج سياسة مدح النظام الملكي، ومهاجمة النظام السابق.

ــ سياسة الصفحات تغيرت منذ اجتماع #تونس العاصمة الذي جمع ولي عهد الملك السابق محمد الحسن الرضا، واليهودي الليبي رفائيل #لوزون.

ــ الاجتماع الذي عُقد في شهر سبتمبر الماضي، حضره وزير خارجية حكومة علي #زيدان، ومحمد عبدالعزيز الزنتاني. #السبق

2022-10-15 15:30:39

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