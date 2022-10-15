عضو #مجلس_الدولة، محمد معزب:

– #المبعوث_الأممي مطالب بتحديد #خارطة_طريق للمرحلة المقبلة، والانتقال من المرحلة التمهيدية إلى المرحلة الدائمة.

– نجاح المبعوث الجديد، مرهون بقدرته على تحقيق توافق بين كل الأطراف مع اختلاف مصالحهم وتوجهاتهم السياسية والاقتصادية.

– ربما تكليف إفريقي لإدارة البعثة، يفتح المجال لبعض القادة الأفارقة في تحديد اتجاه المسار التفاوضي.

– المجتمع الدولي مشغول بحرب #روسيا و #أوكرانيا وأزمة الطاقة، ولن يعطي أهمية كبيرة لليبيا، طالما وقف إطلاق النار مثبت وإنتاج #النفط و #الغاز لم يتوقف.

– #مصر و #تركيا ستكونان لاعبين أساسيين في المسار التفاوضي القادم.

#ليبيا_24

2022-10-15 15:46:19

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