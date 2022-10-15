موقع “#العربية-نت”: المُهربون في #ليبيا يخطفون اللاجئين السوريين ويطلبون فدية من أهاليهم، مقابل إطلاق سراحهم.

ــ العائلات السورية تتجنب التطرّق لأسماء المهرّبين الذين يتعاملون معهم، حفاظًا على حياة أبنائهم، وخشية من تعذيبهم عند تسريب أي معلوماتٍ عنهم.

ــ واحدة من تلك العائلات أشارت إلى أن نجلهم اعترض على حجم المركب الذي كان سيغادر فيه الأراضي الليبية باتجاه #إيطاليا، وتمّ احتجازه أواخر سبتمبر الماضي من قبل المُهرّبين الذين طلبوا مبلغ 20 ألف دولار لإطلاق سراحه.

ــ مُهاجر سوري آخر، قال إن المهرّبين يرغمون اللاجئين السوريين وغيرهم من الراغبين بالوصول إلى إيطاليا، على الصعود إلى مراكب صغيرة رغم اعتراضهم على عدم وجود مساحة كافية لهم داخل القارب.

ــ المُهربون الليبيون مُسلّحون، وبإمكانهم خطف أي لاجئ، إذا حصل أي خلاف مادي بينهم وبين الراغبين بالوصول إلى إيطاليا.

ــ المليشيات المسلّحة المحلّية، تتساهل مع شبكات تهريب البشر، إذ يمكنها الحصول على موردٍ ماليّ إضافي. #السبق

2022-10-15 16:13:04

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