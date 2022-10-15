في تعليقها على وصول المبعوث الأممي الجديد عبد الله #باثيلي.. عضو مجلس #النواب وم

في تعليقها على وصول المبعوث الأممي الجديد عبد الله #باثيلي.. عضو مجلس #النواب وملتقى الحوار السياسي ربيعة #بوراص: نرفض الحلول الثنائية التي تهمّش إرادة الليبيين، وتُقصي حق المواطن في انتخاب من يمثله في السلطة التشريعية والرئاسية.

ـ ندعو باثيلي إلى العمل لإزالة القوة القاهرة، والمضي قدما لتوحيد البلاد بقاعدة دستورية تمهّد لعقد انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

ـ إزالة القوة القاهرة لإجراء #الانتخابات ستكون خطوة هامة واستباقية ضد عرّابي الحروب والانقسامات السياسية والأمنية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-15 17:33:17

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