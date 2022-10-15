أسامة #حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة #باشاغا الموازية يُحذر المؤسسات والهيئا

أسامة #حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة #باشاغا الموازية يُحذر المؤسسات والهيئات في منشور من التعامل مع حكومة #الدبيبة: أهدر 160 مليار.

المنشور: لن نقف موقف المتفرج وسنمارس صلاحياتنا لإيقاف العبث بخزائن الدولة من الحكومة الموازية مغتصبة السلطة منتهية الولاية.

– الحكومة الموازية صرفت ما يتجاوز 160 مليار في مشاريع ورقية غير حقيقة.

– الأجهزة الرقابية أصدرت تقارير مرعبة بتجاوزات غير مسبوقة بحق الحكومة الموازية برئاسة الدبيبة.

– ندعو الجهات الرقابية والقضائية لإيقاف عبث الحكومة الموازية بمقدرات وثروة كل الليبيين.

– التعامل مع الحكومة الموازية التي تخالف القوانين يقود الدولة للإفلاس ويقود أصحاب المؤسسات للمسائلة القضائية.

– يُمنع كافة صور التعامل مع الحكومة الموازية منتهية الولاية وعدم الاعتداد والتعامل معها بأي شكل من الأشكال وتجميد كافة السجلات الصادرة منها والواردة. #السبق







2022-10-16 00:42:37

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