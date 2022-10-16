وزير التخطيط والمالية ب #الحكومة_الليبية أسامة حماد:
ـ تلتزم الوزارة بالقرارات النافذة للمؤسسات الرسمية للدولة، ومنها سحب الثقة من #حكومة\الوحدة منتهية الولاية، ومنح الثقة للحكومة الليبية
ـ تذكّر الوزارة بأنّ #وزارة_المالية هي صاحب الاختصاص الأصيل لإدارة كافة شؤون الخزانة العامة
ـ تشدّد الوزارة على أنّ لها صلاحيتها النافذة بمنع إهدار #المال_العام وتحجيم الإنفاق إذا لزم الأمر بمراقبة النفقات ومتابعة صرفها
ـ لن تقف الوزارة موقف المتفرج، وستمارس صلاحيتها لإيقاف عبث #الحكومة_الموازية المغتصبة للسلطة بخزائن الدولة ومواردها، وتجاوزها للتشريعات النافذة
ـ ننبّه إلى الأرقام الفلكية التي صرفتها حكومة الدبيبة التي تجاوزت 160 مليار دينار، على مشاريع ورقية غير حقيقية
ـ نذكّر بالتقارير المُرعبة، والتجاوزات غير المسبوقة التي ذكرها #ديوان_المحاسبة و #الرقابة_الادارية بحق الحكومة الموازية
ـ ندعو #الجهات_الرقابية و #القضائية إلى أداء مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية وإيقاف عبث الحكومة الموازية بمقدرات البلد
ـ نخاطب رؤساء #مؤسسات\الدولة بمنع التعامل مع الحكومة الموازية في #طرابلس، ونذكّرهم أنّ يد القانون طويلة، وأنّ مغبّة تعاملهم معها سيقودهم للمساءلة القضائية
ـ تفتح الوزارة أبوابها للجميع باعتبارها صاحب القرار في كلّ شؤون الدولة المالية كموافاتها بتقارير #إيرادات_الصرف والواردات وتسلّم التفويضات
ـ نشدد على منع كافة صور التعامل مع الحكومة الموازية منتهية الولاية
#ليبيا_24
2022-10-15 23:24:45
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